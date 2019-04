Consommation : la France championne d'Europe du goûter

La pause goûter est une tradition voire même un rituel chez nous. Près de 83 % de la population en prend un tous les jours. Et pour satisfaire les estomacs à 4h de l'après-midi, les attentes vont être différentes selon l'âge. Très populaire chez les ados et les jeunes adultes, la consommation de produits salés comme les chips et les sandwichs a explosé, plus 40% depuis 2015. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.