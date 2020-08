Consommation : les eaux aromatisées ont le vent en poupe

Leur succès ne cesse de grandir avec les fortes chaleurs enregistrées ces dernières années. Le marché des eaux aromatisées qui représentaient déjà 190 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, est en constante augmentation. Aux agrumes, à la fraise... Pour se désaltérer, elles offrent une alternative fruitée à l'eau classique. Mais contiennent-elles vraiment peu de sucre et de colorants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.