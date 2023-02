Consommation : les Français, rois du poulet

Le poulet, on l'aime mijoter, rôti, frit ou encore au barbecue. Sur le marché, chacun à son morceau favori. Sur les étales de Volailles Nicolas, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), il n'y a que du poulet fermier élevé dans Les Landes. Cette viande coûte cher, près de onze euros le kilo. Elle fait presque deux fois plus cher qu'un poulet de batterie acheté en grande surface. Le prix de cette viande, réputée la moins chère, augmentait de 18 % en 2022. Pourtant, jamais les Français ont été aussi nombreux à en manger. Ils sont attentifs à l'origine de leurs aiguillettes. Pour eux, c'est important de consommer français. Sur certains produits, le drapeau tricolore est affiché fièrement. Alors que sur d'autres, la provenance de la viande est plus discrète. Près de la moitié du poulet consommé dans l'Hexagone vient de l'étranger. C'est surtout le cas pour les plats préparés. Dans certains restaurants, on affiche fièrement la couleur. Le poulet est 100 % français et label rouge. TF1 | Reportage É. Payrô, B. Poizeuil