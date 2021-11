Consommation : les premiers prix disparaissent des rayons d'électroménager

Contexte en 3 paragraphes. Dans les rayons du magasin Boulanger à Passy (Paris), un seul coup d'œil suffit pour s'apercevoir que des appareils premiers prix fabriqués en Asie sont en rupture de stock. Et pour ceux qui sont disponibles, les prix augmentent de 10, 20 ou 30 euros. Par exemple, un lave-vaisselle est désormais proposé à 399 euros, soit 50 euros de moins que ceux de la gamme supérieure fabriquée en France. "Les produits made in France sont vraiment plus accessibles qu'avant. Et ça va en adéquation avec les ruptures qu'on peut avoir pour les produits importés", explique Mario Montrésor, animateur commerce confort. C'est la raison pour laquelle les appareils venus d'Asie sont de moins en moins plébiscités par les consommateurs. Mais pourquoi les premiers prix sont à la hausse et parfois en rupture de stock ? L'explication se situe loin de nos frontières. Près de 40 % de ces produits sont fabriqués en Asie et la demande mondiale est forte. À cela s'ajoute, le coût du container qui est passé en un an de 1 860 à 12 560 euros, un prix multiplié par sept. Un contexte mondial qui dope les produits français. Dans son usine d'Orléans, le groupe Brandt assemble des plaques à induction et four encastrable. Cette année, 550 000 pièces sont sorties des chaînes de montage, soit 50 % d'augmentation, du jamais vu. Cette tendance se confirme tous les mois qu'il a fallu embaucher 50 personnes. Le fabriquer en France devient un atout. "Clairement, nos prix ont été impactés par les hausses des matières premières, mais beaucoup moins par les hausses du transport maritime. La situation actuelle nous donne un avantage compétitif ", indique Simon Barbeau, PDG du groupe Brandt. Le marché de l'électroménager devrait connaître une croissance record. Les ventes ont augmenté en France de 17 % en un an.