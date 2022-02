Consommation : pourquoi les Français boudent le bio

Dans cette ferme à Lingreville (Manche), Alain Lalos cultive une trentaine de variétés de légumes. Tous sont vendus en circuit court sur les étals des marchés et des supermarchés. Ce maraîcher a déjà envisagé de se convertir en bio mais finalement, il a renoncé. Vu le contexte économique qui prévaut aujourd'hui, il pense qu'il a fait le bon choix. En 2021, les ventes de produits bio ont chuté de 4%. Celles des produits locaux ont augmenté de 2%. Dans les rayons de ce supermarché en Seine-et-Marne, les clients font le même constat. Et les enseignes ont bien compris cette préférence. Alors, les responsables de cette grande distribution ont multiplié le nombre de rayons dédiés aux produits locaux. Cette tendance pour les produits locaux s'est accélérée depuis la pandémie et notamment les confinements où les Français ont retrouvé le plaisir de cuisiner à la maison comme l'explique Élisabeth Cony, experte en grande consommation et fondatrice de "Madame Benchmark", au micro du 20H de TF1. Selon cette spécialiste, les produits locaux présentent de nombreux avantages qui vont flatter la recherche d'éthique des Français. Une éthique que l'on retrouve sous la forme de slogan et qui habille chaque produit. Cette stratégie commerciale met à chaque fois en avant le savoir-faire des agriculteurs à proximité des supermarchés. TF1| Reportage L. Deschateaux, A. Santos, T. Rolnik