Que consommons-nous pendant l'été ?

Nous savons tous qu'en été nous consommons beaucoup plus de légumes qu'en hiver. Mais la surprise, c'est notre folie pour le pain pendant les vacances. En effet, notre consommation augmente jusqu'à plus de 30%. Pour cause, nous mangeons plus de barbecue et d'apéritifs. En cette période, les glaces et les boissons alcoolisées ont également la cote. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/18 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.