Construction de piscines : plus petites et raisonnables

Suspendue au bout d'une grue, c'est la pièce maîtresse du chantier de Philippe Gavauda, le propriétaire d'une mini-piscine. Elle coûte moins cher, entre 10 000 et 12 000 euros. L'attente sera de courte durée. Après les démarches administratives, on n'a pas besoin de long mois de chantier pour installer son bassin de 10 m². Avant les premières brasses, c'est dans un salon dédié que les futurs baigneurs se pressent chaque année pour chercher des conseils. En coque polyester, en bois, à bulle, de taille presque olympique ou plus modeste... Il y en a pour tous les goûts. Mais depuis quelques années, une tendance se dessine : une piscine à moins de 10 m². La taille, la forme, la durée, le prix... Dans les allées du salon, tous les critères sont scrupuleusement étudiés par les clients. Partout, dans l'Hexagone, l'eau manque, alors, certains se tournent vers d'autres alternatives plus écologiques. Dans une piscine d'Aix-en-Provence, par exemple, son propriétaire n'utilise pas de produits chimiques comme le chlore. Des bactéries naturelles sont ajoutées au système de filtration. Deux fois plus chère qu'un bassin classique, cette piscine se veut économe à long terme. Sans produits chimiques, on n'a pas besoin de changer l'eau tous les cinq ans. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar