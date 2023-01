Construction : de plus en plus de chantiers à l'arrêt

Pour avoir la clé de cette maison, il y a deux ans, il fallait débourser 135 000 euros. Aujourd’hui, elle en vaut 30 000 de plus. Des constructions neuves plus coûteuses à cause de la flambée du prix des matériaux. Alors pour continuer à vendre, pas le choix, il faut faire des sacrifices. "Des fois, on en est arrivé à enlever le garage, ou à enlever une chambre pour garder une pièce de vie. Du coup, on passe sur des maisons deux chambres, sans garage, pour pouvoir réduire les coûts", explique Alban Voyer, un responsable chez Logis de Vendée. Pour certains, ça ne suffit pas. Sibille et son compagnon devaient acheter leur maison cette année. En deux ans, le prix a augmenté de 23%, leur banque demande plus d’apports et le taux d’intérêt est trop élevé. Crédit refusé, leur rêve envolé. Des commandes annulées comme celle-ci, c’est le quotidien du constructeur lorrain José Martoran. Il vend deux fois moins de maisons neuves qu’en 2020. Alors pour sauver sa société, il a dû se diversifier. Pour beaucoup de constructeurs, les mois à venir risquent d’être compliqués. D’autant que les nouvelles réglementations environnementales font aussi augmenter le coût de la construction. TF1 | Reportage C. Gerbelot, V. Dietsch