Construction : les vertus insoupçonnées de l'argile

Il y a quelques semaines, Charline Berger, ingénieure, a posé ses valises dans un immeuble flambant neuf, et dans son salon, il y a une particularité. Fraîcheur en été, chaleur en hiver, c'est le gros atout des murs en terre crue. Seul bémol, pour préserver les vertus isolantes de la terre cru, interdiction de toucher aux briques. Il n'y a pas de quoi doucher l'enthousiasme de cette locataire, elle constate une amélioration de son confort de vie. Situé à Biganos, près du Bassin d'Arcachon, c'est un bâtiment unique en son genre. Énergétiquement plus performant, et surtout moins polluant. Pour réaliser le gros œuvre, le promoteur a renoncé aux traditionnels bétons, place à une matière première naturelle. Au total, 30 000 briques ont ainsi été posées. Toutes, fabriquées en circuit court à une vingtaine de kilomètres du chantier, dans une briqueterie familiale, l'une des dernières de la région. L'argile est l'ingrédient principal de la terre crue. Mais pour répondre aux attentes du constructeur, deux ans de recherche et développement ont été nécessaires pour trouver la bonne formule. Plus de détails dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, R. Reverdy