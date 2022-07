Constructions et panneaux solaires : la forêt des Landes menacée ?

.Une magnifique forêt de pins est située à proximité immédiate de la mer à Mimizan dans les Landes. Une terre de conquête pour les promoteurs immobiliers. Et pour ne rien arranger, 17 hectares de pins devraient bientôt disparaître juste à côté pour laisser place à un programme immobilier de plus de 200 logements. Les associations écologistes se sont mobilisées pour empêcher le projet d'aboutir. Un casse-tête pour le maire Frédéric Pomarez, car sur la commune, les résidences secondaires sont trop nombreuses, une sur deux en tout. À l'origine de ce recours en justice, Jean Dupouy, vice-président de Sepanso Landes, l'un des plus ardents défenseurs du massif landais. Il s'inquiète en ce moment de la multiplication des fermes photovoltaïques en Nouvelle-Aquitaine. Il nous emmène sur le site de la prochaine centrale d'une superficie totale de 80 hectares. Des panneaux solaires à perte de vue sont désormais le paysage quotidien de certains habitants. À Rion-des-Landes, la centrale est la quatrième à voir le jour. Et grâce au soleil de ce début d'été, les transformateurs tournent à plein régime. Justement, ce jour-là, c'est l'inauguration. Pourquoi abattre autant d'arbres pour implanter des panneaux photovoltaïques ? Un paradoxe écologique. Nous avons voulu poser la question au gestionnaire du site, mais dès l'entrée, nous sommes fermement refoulés. Finalement, le maire de la commune, Laurent Civel, accepte de nous répondre. Comme le veut la loi, le déboisement du site a été compensé plus de trois fois. Pour l'élu, les motivations sont principalement écologiques et financières. Mais supprimé les pins maritimes sur des kilomètres carrés pourraient poser problème. Très gourmand en eau, l'arbre a été implanté au XIXe siècle pourrait plonger cette région de France très marécageuse, et même insalubre par endroits. À l'avenir, la nappe phréatique, située à moins d'un mètre sous le sable, pourrait bien remonter en surface. D'après les associations écologistes, 20 000 hectares de forêts landaises auraient disparu ces 20 dernières années. TF1 | Reportage G. Guist'hau, N. Forestier