Construire sa maison en paille

La maison de Julie Darniau et Franck Vignais ressemble à celle des trois petits cochons, mais en version XXL. Il y a plus de 600 bottes, sanglées les unes aux autres pour faire les murs. Pour le toit, il y a 140 rondins de bois, empilés pour une charpente auto-portée. Il n’y a pas de brique. Une botte de paille coûte trois euros. Et le bois rond est deux fois moins cher que les bois sortis des scieries. C’est un choix économique, mais aussi écologique. Les fondations sont en pierres volcaniques recouvertes de chaux. Et la paille, elle, est une solution face au changement climatique. Depuis le début du chantier, Julie relate les avancées sur les réseaux sociaux. En quelques mois, plus de 60 personnes sont venues lui prêter main forte. Aujourd’hui, ils sont trois bénévoles à tapisser de boue les murs de paille. Construire une maison en paille ne requiert aucune compétence en architecture. Les gens y viennent souvent pour tester avant de se lancer. À l’heure des restrictions économiques et de pénurie de matériaux, ce type d’habitation séduit de plus en plus de Français, sans oublier le coût, qui est de 100 000 euros pour cette maison de 130 mètres carrés. TF1 | Reportage N. Chiesa, P. Delannes