Contamination à la salmonelle : le gouvernement annonce un retrait massif de laits infantiles

Le gouvernement a annoncé ce dimanche 10 décembre 2017 un retrait massif de laits infantiles après la déclaration de cinq nouveaux cas de salmonellose. Ce rappel de produits concerne trois marques : Milumel, Picot et Carrefour. Près de 600 références doivent être rappelées en France et à l'étranger.