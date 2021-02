Contaminations stables : faut-il être rassuré par les chiffres ?

Après des semaines et des semaines de restrictions, les derniers tours de vis commenceraient-ils à porter ses fruits ? Depuis quelques jours, les contaminations et les hospitalisations semblent amorcer une baisse, même si elles restent à un niveau trop élevé. L'épidémie serait-elle en train de fléchir dans notre pays, comme chez nos voisins européens ? Au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, la courbe de l'épidémie a fléchi grâce à un confinement strict, à chaque fois. Nos compatriotes, dont la prudence a permis d'éviter une explosion des cas pendant les fêtes, pourraient-ils y échapper ? Le variant anglais est bien là. Entre le début et fin janvier, il est passé de 3 à 12 % des contaminations. Mais quand va-t-il circuler massivement ? Les projections, établies par le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique eu CHU de Lille, laissent peu de place au doute. Heureux hasard du calendrier, la montée en charge inexorable de ce variant correspond à nos vacances scolaires qui viennent de démarrer. Les écoles fermées et le respect des consignes sanitaires nous permettront peut-être de freiner cette troisième vague.