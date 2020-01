Contestation sociale : Emmanuel Macron pris pour cible

Le président de la République a été pris pour cible par des militants. Ce samedi matin, la brasserie La Rotonde, symbole du mandat d'Emmanuel Macron a été brûlée. Autre fait troublant, le chef de l'État a été chahuté vendredi soir lors d'une sortie au Théâtre des Bouffes du Nord. Des actes qui laissent à penser que la contestation sociale bascule dans une phase beaucoup plus radicale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.