Contrat de sous-marins annulé entre l’Australie et la France : comment en est-on arrivé là ?

Désastre économique et diplomatique. Dans l’échec du contrat du siècle, tout le monde se renvoie la balle. Côté Australiens, on reproche une flambée du budget de 31 à 55 milliards d’euros et des retards. En janvier 2020, un rapport évoquait neuf mois de délai supplémentaire sur la phase de design. Des accusations que le constructeur réfute en bloc. “Naval Group a honoré tous ses engagements”. Pour eux, le montant du contrat n’a jamais changé et les quelques retards reconnus allaient être ou étaient déjà rattrapés. Cette rupture est-elle un “coup dans le dos”, “une décision unilatérale, brutale, imprévisible,”, comme le dénonçait Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. Il y a un an et demi, après un voyage sur place, cette député avait déjà averti le Quai-d’Orsay que le dossier était polémique en Australie. Mais le gouvernement français pouvait-il imaginer que cela dégénère à ce point ? En juin dernier, le Premier ministre australien, rencontrait Emmanuel Macron. Actuellement, il prétend avoir évoqué le sujet à cette occasion. La France conteste cette version et va même plus loin. Il y a deux semaines seulement, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont échangé à propos des sous-marins. L’existence d’un concurrent n’aurait même pas été évoqué, selon les Français. Une partie d’un Poker menteur dont on ne connaît avec certitude que les gagnants, les Américains. De source diplomatique, l’Australie n’a pas dénié prévenir la France de cette nouvelle alliance.