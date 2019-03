Contre la candidature de Bouteflika : l'arme de l'humour

En Algérie, les manifestants dénoncent la situation d'un président considérablement affaibli et quasiment invisible depuis des années. Ils ont choisi l'humour comme arme politique afin de convaincre du caractère pacifique de leur contestation. Le principal symbole brandi par les manifestants est un cadre de photo. Il fait allusion à un président absent, représenté par son portrait dans les cérémonies officielles. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.