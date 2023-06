Contrefaçon de vins : ils trichent sur l'étiquette

C’est une visite plutôt inhabituelle, pour ce viticulteur, en image, près de Montpellier, deux inspecteurs de la Brigade d’enquête Vins et Spiritueux, chargés de traquer les fraudes dans le monde viticole. Une de leurs équipes a accepté notre caméra lors d’un contrôle. Première étape essentielle, passer en revue toutes les cuves, et tous les tonneaux du producteur. Les deux inspecteurs procèdent ensuite à plusieurs prélèvements, placés sous scellés. Chaque année, 70 agents effectuent près de 4 000 contrôles, dans toutes les régions viticoles de France. Un travail titanesque face à des fraudeurs de plus en plus organisés. Depuis dix ans, plusieurs cas ont même défrayé la chronique, comme l’affaire « Mister Conti », un faussaire qui a vendu de faux grands crus pour plusieurs dizaines de millions de dollars. Ou encore l’affaire des "faux pinot" et ses dix-huit millions de bouteilles aux appellations trompeuses, vendues aux États-Unis. Et depuis quelques années, une nouvelle fraude récurrente. Acheter du vin espagnol bas de gamme et le revendre sous des appellations françaises prestigieuses. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, S. Humblot, O. Stammback