Contrôle de police : trois agents en garde à vue

Deux balles dans le pare-brise, un pneu éclaté et un large périmètre bouclé. C’est le résultat d’une fusillade, samedi matin en plein Paris, après un refus d’obtempérer. Plusieurs riverains ont été les témoins des tirs de la police. Touchés par balles, le conducteur et une passagère sont gravement blessés. Selon nos informations, la voiture aurait fui un contrôle pour non-port de la ceinture et renversé un policier à vélo. Les passagers, connus par la police, auraient admis avoir consommé de l’alcool et des stupéfiants. Une enquête vise les trois policiers qui ont ouvert le feu. Ils sont en garde à vue dans les locaux de l’IGPN, police des polices. L’interrogation porte sur la légitime défense. Depuis 2017, la loi assouplit le cadre de la légitime défense des policiers. La même année, la police a tiré 394 fois, un record en huit ans. En 2020, selon les derniers rapports de l’IGPN : 283 fois, et dans la plus de la moitié des cas, c’est sur un véhicule en fuite. Certains syndicats de police demandent même une présomption de légitime défense, une ligne rouge à ne pas franchir, pour maître Arié Alimi. Le 24 avril dernier à Paris, un policier ouvrait le feu sur un véhicule en fuite après un refus d’obtempérer. Deux passagers sont tués. Le policier est à ce jour mis en examen pour homicide volontaire. TF1 | Reportage I. Bornacin, B. Guénais, È. Berra.