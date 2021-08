Contrôle du pass sanitaire : la pédagogie des forces de l'ordre

Premier arrêt pour cette brigade de gendarmerie qui contrôle le pass sanitaire, une salle de sport située en banlieue lyonnaise. Le gérant semble s'être conformé aux règles, mais la séance de musculation de ce client va tourner court. En effet, son pass sanitaire ne semble pas valable, car il ne peut présenter qu'une photo de QR code. "Le contrôle du pass sanitaire ne se fait pas sur une photocopie ou sur une photo des documents", explique l'un des gendarmes. Aucune amende ne suivra, simplement une consigne, télécharger l'application TousAntiCovid, jusqu'ici bien reçue par les clients. Selon le lieutenant Jacques Haouchine, "un peu de diplomatie, de pédagogie et puis beaucoup de dialogue, on n'est pas ici pour se battre, mais pour expliquer les mesures prises et dans quel contexte cela est fait". Jusqu'à dimanche, les forces de l'ordre ont pour consigne de faire de la pédagogie avant de sanctionner. Cette restauratrice va même pousser le zèle en demandant leur pass aux gendarmes. Ici, le contrôle du pass sanitaire par la brigade est plutôt bien accueilli par la clientèle.