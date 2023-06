Contrôle technique deux-roues : mode d'emploi

Le contrôle technique des deux-roues sera simplifié avec quatre fois moins de points à vérifier que sur les voitures. Les trois priorités sont la sécurité, la réduction des émissions polluantes et celle des nuisances sonores. La mesure ne fait pas l’unanimité : "Je le ferai si c’est pour la sécurité" ; "Je suis complètement contre. J’entretiens moi-même ma moto et il n’y a pas plus sûr que quand on le fait soi-même". Tous les deux-roues sont concernés, y compris les scooters. En total, cela fait près de quatre millions de véhicules. Seules les motos à usage sportif, qui ne circulent pas sur la voie publique, en sont exemptées. Ce contrôle technique devra être fait cinq ans après la première mise en circulation, puis tous les trois ans, pour un prix d’environ 50 euros. Selon une association de motards, c’est excessif. "On n’a pas besoin d’un spécialiste pour faire le tour de notre moto en quinze minutes, et qui va nous prendre 50 euros", affirme Jean-Marc Belotti, coordinateur de l’association. Une consultation publique est lancée jusqu’au 22 juillet. Le contrôle technique des deux-roues sera ensuite appliqué dès le premier trimestre 2024. TF1 | N. Ly, A. Barth, M. Kouho