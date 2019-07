Contrôles routiers : le téléphone en ligne de mire

Avec le nouveau gros week-end de départ en vacances, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs en Île-de-France et orange sur tout le reste du territoire. Les policiers et gendarmes seront aussi nombreux pour traquer les comportements dangereux sur la route, comme le téléphone au volant. Sept Français sur dix avouent l'utiliser régulièrement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.