Contrôlez votre réseau électrique grâce à une application

Régler son chauffage depuis son smartphone est désormais possible. Grâce à des installations domotiques, on peut contrôler à distance et à partir d'un seul interrupteur notre consommation en énergie. Toutefois, cette technologie a un prix : environ 2 000 euros de plus qu'une installation classique. Mais un ménage peut économiser jusqu'à 300 euros par an grâce à celle-ci. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.