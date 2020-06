Convention citoyenne pour le climat : qu'en est-il des propositions votées ?

C'est à Emmanuel Macron de trancher sur les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Le 29 juin, il dévoilera ses arbitrages et recevra les 150 citoyens à l'Élysée. Ces derniers veulent surtout soumettre deux propositions au vote des Français : la modification de la Constitution pour y inscrire la protection de l'environnement et la création d'un crime contre l'écosystème. Quelques-unes, notamment la lutte contre les passoires thermiques, auraient déjà les faveurs du gouvernement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.