"Convoi de la liberté" : manifestations en ordre dispersé

Ils sont venus de toute la France et n’iront pas plus loin avec leur véhicule. Sur le périphérique parisien, chaque camionnette, chaque camping-car est systématiquement arrêté et contrôlé. Leurs propriétaires, eux, sont verbalisés pour entrave à la circulation. Pour les manifestants, la seule solution est de se garer à l'extérieur. Malgré les 3 500 policiers et gendarmes déployés, certains ont réussi à entrer. Sur la place de l’Étoile, des dizaines de voitures et des centaines de manifestants scandent : “Liberté”. Rassemblement non-déclaré, et du coup, des forces de l’ordre à cran. Course poursuite avec cette voiture, qui, visiblement, ne voulait pas s’arrêter. Au total, plusieurs centaines d’interpellations. La plupart, ce sont des automobilistes qui bloquaient la circulation. Un peu plus loin, place d’Italie, des individus cagoulés, qui n’ont sans doute rien à voir avec le mouvement, s'en prennent à cette voiture de police. Il y a quand même eu un défilé qui s’est déroulé dans le calme. Quelques milliers de personnes, parmi lesquelles des Gilets jaunes qui se sont greffés au mouvement. Ce samedi soir, les contrôles aux portes de Paris se poursuivent. Un convoi de 300 véhicules a été stoppé sur l’autoroute A4 à l’est. Là encore, l'objectif est d'éviter l’arrivée de nouveaux manifestants dans la capitale. T F1 | Reportage A. Etcheverry, Q. Danjou, A. Donnadieu