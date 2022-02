"Convoi de la liberté" : "Paris n'était qu'une étape"

“Paris, ce n’était qu’une étape pour les manifestants qui veulent partir dès dimanche pour la Belgique où est organisé lundi un convoi européen. Les Français ne seront pas seuls puisque ce samedi, il y a aussi eu des manifestations à Zurich (Suisse), au Pays-Bas. Des routiers sont partis il y a deux jours de Hongrie. Tout le monde veut converger lundi vers Bruxelles. Mais ce ne sera pas plus facile pour eux non plus. puisque les autorités belges ont décidé d'interdire cette manifestation. Et comme Paris, ce samedi, la capitale belge sera bouclée par les forces de l'ordre. T F1 | Duplex D. Piereschi