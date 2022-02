"Convois de la liberté" aux portes de Paris

La préfecture n'a pas lésiné sur les moyens pour empêcher les manifestants d'entrer dans la capitale. Des contrôles de police aux portes de Paris ont été observés. En tout, 7 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Les camping-cars et les camionnettes sont systématiquement arrêtés. Leurs occupants sont verbalisés pour entrave à la circulation et invités à faire demi-tour. Pour les manifestants, la seule solution est de se garer à l'extérieur. Porte de Champerret, porte de Saint-Cloud, porte de Châtillon... les mêmes opérations de contrôle et les mêmes blocages sont constatés. "C'est le bordel en termes circulation ce samedi matin", lance un automobiliste. Par ailleurs, une voiture qui vient de Fontainebleau affiche un autocollant distinctif à l'arrière : "Convoi France". L'automobiliste est directement verbalisé. Il écope d'une amende de 68 euros pour participation à une manifestation non autorisée. En ordre dispersé, les manifestants ont rendez-vous dans Paris où plusieurs rassemblements sont prévus ce samedi après-midi. TF1 | Reportage A. Etcheverry, Q. Danjou