"Convois de la liberté" : certains manifestants décident d'adapter leur stratégie

On constate depuis ce samedi matin, sur tous les points de contrôle où l’on se déplace, que de nombreux manifestants adaptent leur stratégie pour contourner les contrôles des forces de l'ordre. Notre équipe était tout à l’heure Porte de Saint-Cloud, et est actuellement Porte d’Orléans, à Paris, où la police vient d’arriver. À l’heure actuelle, il n’y a plus beaucoup de monde à contrôler, car la plupart des manifestants sont arrivés. Certains ont pu passer avec leur véhicule, mais beaucoup ont décidé de se garer à quelques dizaines, voire à quelques centaines de mètres des barrages. L’idée est de rejoindre l’une des trois manifestations prévues dans l'après-midi dans la capitale. Mais l’idée principale est d’atteindre le symbole de tous converger vers l’avenue des Champs-Élysées. Ce ne sera pas chose aisée pour les manifestants, puisque l’avenue est cadenassée depuis ce matin par les forces de l’ordre. TF1 | Duplex D. Piereschi