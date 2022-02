Convois de la liberté : des manifestants massés à Troyes avant de rejoindre Paris

Partis de plusieurs régions françaises, les cortèges convergent vers Paris. L’un des plus importants est actuellement à Troyes (Aube), après avoir quitté la ville d'Avignon (Vaucluse) ce matin ce vendredi matin. Des voitures continuent d'arriver. Elles continuent de se rassembler sur cette zone commerciale de la ville de Troyes (Aube). Nous avons suivi ce convoi depuis mercredi à Avignon. On n'avance pas très vite et l'allure ralentit à mesure qu'on se rapproche de Paris. Le mot d'ordre qui circule parmi les manifestants, c'est de prendre les chemins de traverse, les routes départementales et les routes nationales pour éviter les grands axes et les contrôles de police. C'est un mouvement très hétéroclite. Alors, il y a forcément un petit peu d'improvisation. On ne sait toujours pas exactement comment ce convoi va se rapprocher de la capitale. Mais le départ pourrait être donné dans les prochaines heures dès ce soir. TF1| Duplex Jérôme Garro