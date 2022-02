Convois de la liberté : objectif Paris

Des forces de l’ordre parisiennes particulièrement visibles ce vendredi soir. Leur inquiétude, c’est une arrivée massive de véhicules dans la capitale. Motards de la police, blindés de la gendarmerie que les Parisiens ont pu voir rouler dans la journée, et même, véhicules de remorquage sont prêts à entrer en action. Depuis jeudi, la mobilisation de ceux qui se revendiquent du “Convoi de la liberté” est surveillée de près par les autorités, notamment ici, sous le boulevard périphérique parisien. Les blocages d’accès routiers sont interdits et les forces de l’ordre multiplient les contrôles sur les routes menant à Paris, dans les airs ou au sol, comme ici, dans l’Essonne. Ce manifestant est en avance, le gros des cortèges est encore loin derrière. Pas de verbalisation de la part des gendarmes mais des un simple rappel à la loi : il ne pourra pas bloquer la circulation. Partis de plusieurs régions françaises, les cortèges convergent vers Paris. L’un des plus importants est actuellement à Troyes, prêt à repartir. À Laval, on évite d’utiliser le mot blocage. Les autorités ont rappelé les règles : ceux qui bloqueraient volontairement les routes s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison et 7 500 euros d’amendes. T F1 | Reportage T. Malandrin, A. Basar, Q. Trigodet