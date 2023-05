Convois exceptionnels : chaud devant !

Au volant de son camion, Dominique Lebellanger, chauffeur routier à Augizeau transports exceptionnels, le sait, chaque mètre parcouru est en quelque sorte un exploit. Sa cargaison est un morceau d’éolienne, qui fait 50 mètres de long et 70 tonnes, bref un convoi exceptionnel, qui va parcourir la Rochelle (Charente-Maritime) jusqu'à Limoges (Haute-Vienne). Un parcours de 250 kilomètres qu’on fait d’ordinaire en trois heures, mais ils vont le traverser en 24 heures puisqu’ils sont obligés d’adapter leur itinéraire. Un peu plus tôt dans la journée, au port de la Rochelle, la cargaison vient d’être livrée par bateau. Chacun des tubes, en images, représente une partie de l’éolienne à assembler. Une fois le chargement accroché au camion, il faut une dernière vérification, notamment la dimension du convoi. Après vérification des dimensions, le convoi peut prendre la route. Un trajet prévu de longue date, compter entre six mois et un an de préparation pour obtenir les autorisations et surtout faire le trajet à vide, une sorte de répétition grandeur nature. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, F. Maillard