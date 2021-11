Cop 26 : comment réduire de 30% en dix ans les émissions mondiales de méthane ?

Les premiers émetteurs de méthane sont les vaches. Les ruminants sont responsables à eux seuls de plus de la moitié des rejets de gaz à effet de serre. À moins qu'on modifie leur alimentation. Valorex est une entreprise bretonne qui fabrique de la nourriture pour animaux. L'oléagineux produit dans un champ voisin est devenu sa matière première. Pour se nourrir, la vache rumine. C'est-à-dire qu'une fois digéré dans l'estomac où elle émet naturellement du méthane, la ration retourne dans sa bouche pour être remastiqué plusieurs fois. C'est à ce moment-là qu'elle rejette le gaz. La graine de lin et ses oméga-3 limitent la fermentation dans la panse. Elle expulse donc 15% de méthane en moins. Les vaches de Bertrand, passé du soja à la graine de lin sont beaucoup odorantes. Ce fourrage coûte en moyenne 5% de plus, mais l'éleveur s'y retrouve. Aujourd'hui, ces graines anciennes sont utilisées par 20% des éleveurs français. Un chiffre en constante augmentation. De quoi peut-être inverser la courbe de concentration de méthane dans l'atmosphère. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.