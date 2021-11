COP 26 : un accord final décevant

Après plus de 24h de retard, la COP26 accouche d'un accord à minima. Même son président, Alok Sharma, semble ne pas pouvoir cacher sa déception. "Je m'excuse pour la manière dont s'est déroulée cette conférence, mais il était crucial que nous arrivions à protéger l'accord", disait-il. Une ambiance aux antipodes de celle de la COP21 à Paris il y a six ans. Pour cause, les Indiens et les Chinois ont négocié samedi en coulisse pour affaiblir l'accord qui dénonce pour la première fois l'exploitation du charbon, grand responsable du réchauffement climatique. Résultat des courses, l'accord ne mentionne plus "la sortie de l'énergie au charbon sans système de capture de CO2", mais "la diminution du charbon". C'est la même chose pour "la sortie des subventions aux énergies fossiles", qui devient "la sortie des subventions inefficaces aux énergies fossiles". Le prochain pas devra être un pas de géant pour atteindre l'objectif de la COP21: limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, l'ONU alerte et parle de catastrophe. Il est difficile pour les spécialistes de voir des points positifs dans l'accord. TF1 | Reportage P. Gallaccio, A. Barth, L. Merlier, P. Rousset