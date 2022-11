COP 27 : des raisons d'espérer ?

Encore une nouvelle COP, à quoi servent donc ces réunions pour le climat chaque année ? Souvenez-vous de l’historique COP 21 à Paris. Qu’en est-il sept ans plus tard ? Malgré les engagements, la température mondiale a continué d’augmenter. Partout, dans le monde, les citoyens ont été forcés de constater les dérèglements climatiques, sécheresses record, inondations dévastatrices, incendies interminables. Alors, est-ce que rien n’a changé depuis les accords de Paris ? Non, prenez la Chine, le pays qui pollue le plus est devenu en quelques années à peine le champion mondial du renouvelable. Depuis la COP 21, l'Union européenne a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 15%. Sa production d’électricité verte a doublé. En Mer Nord, des fermes éoliennes géantes sont apparues, aux bords de la Méditerranée, des champs entiers sont désormais recouverts de panneaux photovoltaïques. Les voitures électriques, les circuits courts les recherchent. Tout pousse à plus d’écologie. TF1 | Reportage M. Poissonnet, B. Augey