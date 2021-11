COP26 : Angers l'exemple à suivre ?

Planter, encore et encore. À deux pas du centre-ville, celui dont certains surnomment le central parc d'Angers va encore s'agrandir. 45 000 arbres à mettre en terre. Les travaux vont durer quatre ans. La mairie dit vouloir créer des îlots de fraîcheur, mais pas seulement. Toujours plus de verdure, c'est objectif d'Angers. Allées rénover, nouveau parc, en six ans, 50 hectares ont été plantés dans la préfecture du Maine-et-Loire. Les espaces végétalisés représentent 14% de sa superficie. Ce qui fait d'elle la ville la plus verte de l'Hexagone. Pour limiter sa consommation d'eau, Angers mise sur de nouveaux capteurs placés sous ses pelouses. Ils ont pour objectif de renseigner sur le taux d'humidité dans le sol. Si le taux est déjà élevé, l'arrosage n'est pas déclenché. Une vingtaine de parcs en sont déjà équipés depuis mars et 90 autres devraient bientôt l'être. Même principe pour l'électricité avec de nouveaux lampadaires. Équipés de LED, ils ne s'allument qu'en cas de passage. Toutes les rues en seront bientôt équipées. Angers espère ainsi réduire de deux tiers sa facture d'éclairage, tout comme ses émissions de CO2. La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus.