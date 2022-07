Copenhague : fusillade dans un centre commercial

Scène de terreur : des cris de panique et de nombreux tirs à l’arme lourde. Les clients de ce centre commercial tentent désespérément de fuir dans une confusion. L’endroit est très fréquenté en ce dimanche après-midi. Nous sommes en pleine période de soldes. À l’extérieur, plus d’une centaine de personnes cherchent à s’échapper. L’effroi se lit sur chacun des visages. La police a arrêté un suspect. Mais à ce stade, il est impossible de connaître ses motivations et de savoir s’il a agi seul. Les secours sont très vite arrivés sur place pour évacuer les blessés. Leur nombre reste inconnu, tout comme celui des victimes. Sur les réseaux sociaux, les forces de l’ordre demandent à ceux qui sont coincés à l’intérieur d’attendre leur intervention et à tous les autres de se tenir éloignés du secteur. La galerie commerciale est très appréciée des Danois, située entre le centre-ville et l’aéroport de la capitale. T F1 | Reportage S. Bougriou