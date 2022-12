Coquille Saint-Jacques : la pêche à l'ancienne

Combinaison étanche, gants anti-coupures, bouteilles et lampe torche... Les plongeurs sont prêts. La température de l'eau ce vendredi matin est plutôt fraîche. Kenan Riou a 25 ans. Nous l'avons suivi à 25 mètres de profondeur. La visibilité ne dépassera pas la lueur de nos torches. Au fond de l'eau, les Coquille Saint-Jacques sont partout, enfouies dans le sable et dans la vase. La collecte se fait à la main dans un nuage de particule. Cette pêche est très réglementée. Ils n'ont que deux heures pour remonter, à l'aide des ballons, les 450 kg de coquilles Saint-Jacques autorisées. Elles sont ensuite triées à l'aide d'une pige. Leur taille doit dépasser 10,2 cm. Leur pêche arrive vers 02h du matin dans un entrepôt situé en région parisienne. Les coquilles sont encore vivantes et viennent de toute la France. La course contre la montre continue chez l'un des distributeurs. 1 300 clients doivent être livrés au petit matin. Du coté des consommateurs, le sac de deux kilos est vendu 19 euros. La coquille de Saint-Jacques est un repas idéal pour les fêtes. Les Français en consomment 150 000 tonnes chaque année. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé