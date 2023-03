Coquilles Saint-Jacques : recyclage obligatoire

Plusieurs tonnes de coquilles Saint-Jacques débarquaient au port d'Ouistreham (Calvados) tous les jours. Le casse-tête, c'est qu'une fois décortiquées, cette coquille vide doit obligatoirement être recyclée. Depuis deux ans, les pêcheurs cherchent des solutions. Pour cause, il n'est plus possible de les jeter en mer ou de les laisser sur le port. Ici, beaucoup de professionnels utilisent la méthode. Pascal Simon, l'un des principaux armateurs du port, en fait partie. "Cela fait dix ans qu'on a commencé à travailler avec un agriculteur qui fait du brouillage", rapporte-t-il. Sur chaque tonne de coquilles vides, il dépense 27 euros. D'autres pêcheurs, eux, ont opté pour une méthode plus simple, mais plus coûteuse. Près de 900 euros par mois pour l'utilisation de trois bacs, comme celui-ci. Pour l'instant, les coquilles sont collectées pour devenir du compost. Mais à terme, le but est de les valoriser : transformer en poudre pour des soins cosmétiques ou pharmaceutiques. Une production lucrative qui permettra de rémunérer les pêcheurs. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Coulon