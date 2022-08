Corail : le trésor des Bahamas

À 80 km des côtes de la Floride, Grand Bahama est un réservoir de biodiversité. D'immenses forêts et des mangroves s'étendent, protégés par la troisième barrière de corail la plus longue au monde. Des récifs délicats et fragiles jouent un rôle essentiel, car ils abritent la vie. Sur cette île, nous avons suivi des scientifiques bahaméens engagés pour protéger leur environnement. Sam Teicher et Katey Lesneski viennent rendre visite aux coraux chaque semaine. Ces plongeurs sont des restaurateurs de corail. Leur mission est de réparer les récifs endommagés. Biologiste, Katey Lesneski leur a consacré sa thèse. Elle commence par examiner l'état de santé de chacun et note les symptômes d'éventuelles maladies. Ensuite, comme des jardiniers, l'équipe va replanter des boutures de corail avec de la colle résistante à l'eau. L'objectif est de revégétaliser les fonds marins et d'inverser le déclin des récifs causé par le changement climatique. En matière de préservation marine, les Bahamas veulent être un laboratoire avec des projets pionniers qui pourraient inspirer le reste de la planète. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J. Devambez, N. Clerc