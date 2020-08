Cordiste : l'attraction du vide

C'est un secteur professionnel qui n'est pas franchement concerné par la crise. Les formations sont même prises d'assaut en ces temps difficiles. Les ouvriers cordistes ont été récemment mis en lumière sur le chantier de Notre-Dame. Mais ils interviennent également dans des lieux très différents de la façade des immeubles ou parfois aux parois des montagnes. Une compétence rare, et donc, très recherchée dans le monde de l'emploi.