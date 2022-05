Cordistes : les acrobates des villes et des champs

Au cœur de la nature ou en pleine ville... C'est une façon de prendre l'air. Ils ont un instrument pour affronter le vide et le dompter : c'est la corde. Celle-ci a donné le nom de leur métier : cordiste. En général, la journée commence par une marche d'approche de 15 minutes dans les Gorges du Pont du Diable en Haute-Savoie pour atteindre le point d'ancrage. Poudrier et mousquetons indispensables. Cet homme donne les consignes strictes de sécurité avant de se lancer dans le vide comme un comédien entrant en scène. Le danger reste la toile de fond des décors. Ici, le travail consiste à sécuriser une falaise de 30 mètres de hauteur dont certaines portions sont très instables. Il faut installer plusieurs filets de protection en acier pour emmailler les pierres. Pour l'instant, ce ne sont que les feuilles de l'automne dernier qui tombent. Mais l'opération. Si l'on regarde bien, il y a des cordistes partout ou presque. On a pu les voir comme des alpinistes dans le vertige d'une aiguille du midi, à 3 800 mètres d'altitude. On les a vues, suspendus sur un fil, sur le chantier de Notre Dame de Paris pour enlever le mi-cadeau des Tubulures incendiées. Nous les trouverons sur un autre monument, avec une autre technique d'approche. Cette fois, des escaliers ont été installés pour accéder aux toits des Invalides, en pleine restauration. Une façon de survoler l'histoire du pays. Ils finissent de déposer une bâche derrière laquelle la face nord se refait une beauté. Dans l'Hexagone, le métier emploie 4 500 salariés permanents et 11 000 intérimaires qui ont parfois la chance sur les hauteurs de pouvoir d'achat. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage M. Izard, R. Reverdy