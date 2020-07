Cordouan : le dernier phare habité va rouvrir ses portes au public

Après 15 ans de travaux, le plus vieux phare habité de l'Hexagone va rouvrir ses portes au public le 11 juillet prochain. Le phare de Cordouan, surnommé aussi le Versailles de la mer guide les marins vers l'entrée de l'Estuaire de la Gironde depuis 400 ans. Il est visible à plus de 35 km grâce à sa hauteur, mais aussi à une simple ampoule. On y trouve même une chapelle et des appartements en cours de restauration.