Corée : ils paient pour vivre leur enterrement

Dans quelques heures, une mère de famille de 51 ans va être enterrée. La première étape de ces fausses funérailles est de rédiger son testament. Film sur la mort, méditation, discussion, trois heures de préparation, un au revoir à l'humanité, mais aussi une réflexion sur leurs vies passées. "Il y a beaucoup de choses que je n'aurai pas dû faire dans ma vie. C'est à ça que je pense. C'est ça qui me rend triste", se confie une participante. Une professeure de mathématiques à l'université est tout juste retraitée. "J'ai travaillé toute ma vie sans réfléchir sur moi-même. Quand les autres dormaient 8 heures, moi, je dormais 5 heures. Aujourd'hui, je vais me nettoyer de tout ça, faire le vide en moi", dit-elle. Vient l'heure fatidique, "votre corps est emmené à l'hôpital. Le docteur confirme votre mort". Les six participants jouent tous les rôles, les morts comme celles qui les enterrent. La cérémonie a lieu dans un vrai cimetière bouddhiste avec de vrais cercueils en bois. Le programme s'appelle "La mort heureuse". En 20 ans d'existence, ils sont 50 000 à y avoir participé pour 70 euros par personne. C'est parti pour 15 minutes dans l'au-delà. Rassurez vous pour les claustrophobes, des petits espaces permettent de respirer. "Je sens le vent et c'est bon. Vous savez ce que je ressens là en ce moment ? Je veux profiter de tout ça", dit la mère de famille. La professeure de mathématiques témoigne également, "tout était noir. Je me suis dit que c'était ça la mort et je me suis mise à l'accepter. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si une seconde chance m'était donnée". La thérapie est aussi une façon de lutter contre le taux de suicide dans un pays deux fois plus touché que la France. "Quand les gens font l'expérience de la mort, leur conscience devient plus mature. Ceux qui sont passés par là ne se suicident jamais", affirme Kim Ki-Ho, organisateur de "Beautiful Life". Aujourd'hui, même des entreprises comme Samsung et Hyundai ont inscrit leurs salariés à ces programmes. TF1 | Reportage C. Simon, K. Park