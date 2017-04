Corée du Nord : un défilé militaire en forme de réponse aux États-Unis  

Des dizaines de milliers de militaires et de figurants ont défilé samedi en Corée du Nord pour la célébration du 105e anniversaire de naissance de Kim Il-sung, grand-père de l’actuel dirigeant Kim Jong-un. Et après les récentes déclarations de Donald Trump, qui a promis de « traiter le problème nord-coréen », le régime de Pyongyang a répondu qu’il se tenait prêt à une guerre totale, et a fait défiler un des tous derniers missiles longue portée de sa gamme balistique.