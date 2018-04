Corée : une poignée de main historique entre Moon Jae-in et Kim Jong-un

Ce vendredi 27 avril, Moon Jae-in et Kim Jong-un, dirigeants sud et nord-coréens, se sont symboliquement retrouvés sur la ligne de démarcation des deux pays. Dans une déclaration commune historique, les deux leaders ont confirmé qu'ils allaient rechercher un régime de "paix" et avoir comme objectif une dénucléarisation de la péninsule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/04/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.