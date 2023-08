Cornet de frites : une addition trop salée ?

Bien dorée et croustillante à souhait, la frite est un trésor de la gastronomie régionale. Chaque jour et comme depuis plus de 20 ans, Myriam Khoualed vend une cinquantaine de cornets de frites. Ici, dans le quartier populaire, pas d'augmentation, elle a préféré renier sur ses marges. Une inflation constatée par les Lillois, qui ne leur fait pas encore perdre l'appétit. Dans le plus grand vide-grenier d'Europe, Jean-Paul Dambrine est une figure emblématique. Pour sa 48ème braderie de Lille, le restaurateur a commandé 2,5 tonnes de pommes de terre, qu'il compte écouler en deux jours. En un an, le prix de la pomme de terre a augmenté de 30%, conséquence des mauvais rendements de la saison dernière, des prix de l'énergie et une récolte hivernale qui s'annonce tardive. Dans cette friterie, la grande frite a augmenté de 50 centimes. Une inflation qui ne va pas gâcher la fête, loin de là. Comme tous les ans, les moules-frites vont rester le plat phare de la braderie. Les restaurateurs comptent en écouler plus de 500 tonnes. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Yzerman