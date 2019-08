Cornillon-Confoux : hommage et émotion après la mort de Franck Chesneau

Quarante-huit heures après le drame, l'émotion est toujours intacte dans le Gard et bien au-delà, quand on évoque la mémoire de Franck Chesneau. Ce pilote de 49 ans est mort dans le crash de l'avion bombardier d'eau à Générac. La tristesse est grande à Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône), où vivait ce père de deux enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.