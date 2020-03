Coronavirus : 1 400 membres d'équipage confinés sur un paquebot à Saint-Nazaire

Un navire amarré à Saint-Nazaire est en train de devenir un foyer de contamination. 1 400 membres d'équipage y sont coincés depuis la mi-mars. 29 cas ont été confirmés et 100 autres sont sous surveillance. Des vidéos amateurs ont fuité, laissant apparaître des conditions qui favorisent la contamination. Soirée dansante, parties de billard, ateliers de cuisine... Les précautions de base ne sont pas respectées. Les autorités sanitaires s'attendent donc à une augmentation des cas. Le navire restera à quai jusqu'à nouvel ordre.