Coronavirus : 16 millions de chômeurs en un mois aux États-Unis

Les conséquences sociales du coronavirus deviennent dramatiques aux États-Unis, pays le plus touché par cette pandémie. Environ seize millions de personnes ont perdu leur emploi en l'espace d'un mois. Ce qui représente 10% de la population active. Le gouvernement va envoyer la semaine prochaine des chèques aux Américains.