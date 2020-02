Coronavirus : 35 Français rapatriés de Chine ce dimanche

Sous escorte policière, 35 Français, masques sur le visage, sont arrivés ce dimanche à l'école des sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Ils viennent de Chine et vont débuter quatorze jours de quarantaine dans un espace isolé de la vingtaine de Français déjà sur place. C'est la troisième vague de rapatriement dans l'Hexagone depuis l'apparition de l'épidémie de Coronavirus sur le sol chinois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.