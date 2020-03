Coronavirus : 36 patients transférés du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine

Ce dimanche matin, 36 patients ont pu être installés à bord de deux trains médicalisés. Ils sont partis de Mulhouse et de Nancy en direction de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la plus importante évacuation sanitaire de patients depuis le début de l'épidémie de coronavirus sur le sol français. Ces malades ont été acheminés dans une dizaine de CHU différents. Une centaine de soignants et cinquante personnes de la SNCF étaient à leurs chevets. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.